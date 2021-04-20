Ливень в Краснодаре 20 апреля 2021: затоплены десятки улиц города

Ливень в Краснодаре 20 апреля 2021 начался еще ночью и продолжает заливать город [видео]

Под воду ушли дороги в Музыкальном районе.

Циклон не спешит покидать территорию Краснодарского края. Напоследок на регион он решил вылить месячную норму осадков. Больше всего досталось кубанской столице.

Ливни подтопили дворы частных домов. Варвара ДЫМ Фото:

Ливень в Краснодаре 20 апреля 2021 начался глубокой ночью - причем тарабанил по крышам дождь без передышки. Более того, заливал город он и утром.

- На улицы краевого центра вышла дежурить техника для откачки воды, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара. - Кроме того, специалисты выезжают на места по заявкам.

На особом контроле мост в районе Вишняковского рынка, где обычно всегда после сильных ливней образуется озеро.

Большие лужи на дороге на улице Героев-Разведчиков Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО Фото:

На данный момент мерьезных подтоплений, представляющих угрозу жизни и здоровья, нет. Но местные жители после залпового дождя публикуют видео с улиц, которые оказались под водой.

Из-за затяжных осадков некоторые улицы оказались подтоплены. Например, под воду ушли дороги в Музыкальном районе.

Плывет улица Гомельская. Сложно проехать и по улице Московской.

Кроме того, как говорят краснодарцы, ливневки не справляются на улицах в поселке Российском.

Сложная обстановка сложилась из-за сильного ливня на улице Героев-Разведчиков.

- По прогнозам синоптиков, в течение дня 20 апреля в Краснодаре пройдут сильные ливни с грозой, местами — с градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду, - сообщают синоптики.

Жителей Краснодара просят по возможности ограничить передвижение по городу, чтобы избежать возможных происшествий.

ВАЖНО!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 8 (861) 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

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