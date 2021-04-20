Ливень в Краснодаре 20 апреля 2021: затоплены десятки улиц города
Циклон не спешит покидать территорию Краснодарского края. Напоследок на регион он решил вылить месячную норму осадков. Больше всего досталось кубанской столице.
Ливень в Краснодаре 20 апреля 2021 начался глубокой ночью - причем тарабанил по крышам дождь без передышки. Более того, заливал город он и утром.
- На улицы краевого центра вышла дежурить техника для откачки воды, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара. - Кроме того, специалисты выезжают на места по заявкам.
На особом контроле мост в районе Вишняковского рынка, где обычно всегда после сильных ливней образуется озеро.
На данный момент мерьезных подтоплений, представляющих угрозу жизни и здоровья, нет. Но местные жители после залпового дождя публикуют видео с улиц, которые оказались под водой.
Из-за затяжных осадков некоторые улицы оказались подтоплены. Например, под воду ушли дороги в Музыкальном районе.
Плывет улица Гомельская. Сложно проехать и по улице Московской.
Кроме того, как говорят краснодарцы, ливневки не справляются на улицах в поселке Российском.
Сложная обстановка сложилась из-за сильного ливня на улице Героев-Разведчиков.
- По прогнозам синоптиков, в течение дня 20 апреля в Краснодаре пройдут сильные ливни с грозой, местами — с градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду, - сообщают синоптики.
Жителей Краснодара просят по возможности ограничить передвижение по городу, чтобы избежать возможных происшествий.
ВАЖНО!
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 8 (861) 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода на 20 апреля 2021 года в Краснодаре: ураган и грозы обрушатся на Кубань во вторник
«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 20 апреля (читайте далее)
После ночного ливня в Краснодаре под воду ушли улицы Музыкального района
По прогнозам, дождь в краевом центре ожидается до конца суток (подробнее)
Синоптики рассказали, когда закончатся дожди и снова потеплеет на Кубани
Жители края грустят - на улице сыро и прохладно (читайте далее)