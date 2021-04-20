В Краснодаре кондуктор троллейбуса похитила банковскую карту пассажирки

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Жительница краевого центра заявил в полицию о пропаже банковской карты. Женщина сообщила, что с нее списываются деньги. Перед тем, как ей удалось заблокировать карту, со счета уже было похищено 18 800 рублей.

- Полицейские выяснили, что к хищении карты причастна кондуктор троллейбуса 63 лет. Женщину задержали на улице Сормовской, она призналась в содеянном. Кондуктор пояснила, что во время работы нашла карту в вагоне, после чего решила воспользоваться ею в личных целях и расплатиться за приобретение различных товаров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

Ранее "Комсомолка" рассказывала подробности случая, когда у 27-летнего парня «заведение» похитило с банковской карты 37,5 тысяч рублей.

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