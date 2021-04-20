В Краснодаре подтопления после ливня устраняют 20 водооткачивающих машин

Техника дежурит на улицах города после сильного дождя 20 апреля

Фото: krd.ru

В ночь на 20 апреля на Краснодар обрушился сильный ливень. Дождь в городе продолжает поливать до сих пор. Из-за затяжных осадков некоторые улицы оказались подтоплены. Например, под воду ушли дороги в Музыкальном районе.

В мэрии сообщили, что сейчас в городе последствия ливня устраняют 20 водооткачивающих машин .

- В городе зафиксировано несколько локальных подтоплений. Сейчас в Краснодаре работают 20 единиц водооткачивающей техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Сейчас машины работают на Российской, Тенистой, на Бульваре Строителей, Московской, Почтовой, Селезнева, Ярославского, Дежнева, Клубной, Чернышевского, Домбайской и Парижской.

В администрации города добавили, что обстановку в круглосуточном режиме отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС. И в первую очередь спецтехника направляется в места частых подтоплений и при заявке от горожан.

Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

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