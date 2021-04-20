Отключение горячей воды в Сочи 20 апреля 2021: где не будет и когда дадут

В Сочи временно приостановлена подача горячего водоснабжения Юлия БАРАНОВА Фото:

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, как пройдёт отключение горячей воды в Сочи 20 апреля.

С 20 апреля по 3 мая, в связи с планово-профилактическим ремонтом, будет приостановлена подача горячей воды в домах №124, 126 и 132 по улице Защитников Кавказа, что в поселке Красная Поляна.

- С 15 апреля коммунальные службы прекратили подачу отопления в прибрежной зоне, а с 20 апреля тепло перестало предоставляться жителям предгорных и горных районов курорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

В связи с планово-профилактическим ремонтом, с 15 по 28 апреля временно приостановлена подача горячего водоснабжения абонентам котельных № 5,14,17.

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