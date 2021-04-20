Фонд микрофинансирования Кубани стал лучшим в стране

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Институт поддержки предпринимателей Краснодарского края стал лидером по капитализации, объему выданных займов и минимальной задолженности. Фонд микрофинансирования края попал на первую строчку рейтинг по итогам 2020 года, который составили в агентстве RAEX.

- Прошлый год был для малого бизнеса непростым, и за счет инструментов фонда мы постарались максимально помочь предпринимателям. Разработали новые льготые займы, в целом увеличили его капитализацию, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день капитализация Фонда составляет более 3,27 млрд рублей. В 2020 году малым и средним предприятиям Кубани выдали больше всего займов, чем в других регионах страны – 1,9 млрд рублей. Напомним, что льготные займы идут по ставкам от 0,1 до 4,25 %.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в 2020 году Краснодар реализовал пять нацпроектов на пять млрд рублей. В краевом центре отчитались об исполнение городского бюджета.

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