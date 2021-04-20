В Краснодаре в мае введут одностороннее движение на улицах Чапаева и Коммунаров

Фото: krd.ru

С 5 мая в Краснодаре введут одностороннее движение на улице Чапаева. Оно будет организовано от Рашпилевской до Красноармейской. А с 15 мая движение будет односторонним на улице Коммунаров от Буденного до Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Такая реорганизация будет содействовать развитию новой структуры городской мобильности. Она предусматривает переход от обычного режима движения, где основную часть составляет личный автотранспорт, к более устойчивой транспортной модели города, основанной на использовании общественного и экологически чистых видов транспорта, - отметил заместитель главы города Артём Доронин.

Фото: krd.ru

В мэрии пояснили, что ограничения на Коммунаров, например, вводятся для того, чтобы водители не использовали сквозной проезд и не задерживали трамваи. Здесь же запретят остановку и стоянку транспорта.

Участки, на которых в мае вводятся новые правила движения, территориально попадают под действие проекта «Семь улиц». В его рамках сузят проезжие части, расширят тротуары и создадут велосипедные дорожки.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в мэрии Краснодара периодически обсуждают проект «Семь улиц».

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