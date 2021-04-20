На Кубани в ДТП погибла трехлетняя девочка

Фото пресс-службы ГИБДД края

В Каневском районе около 7:30 утра произошло ДТП, в котором два человека получили травмы, ребенок – погиб. По предварительным данным, 36-летняя на «Мицубиси» при обгоне влетела на встречной полосе в «Ниссан Микра».

- В результате аварии на месте аварии погибла трехлетняя девочка – пассажир автомобиля «Мицубиси», водители двух транспортных средств получили травмы и доставлены в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-сслужбе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в Госавтоинспекции добавили, что в апреле в Краснодарском крае в дорожных авариях погибли три ребенка.

- В Динском районе погиб ребенок-пешеход, дети-пассажиры погибли в Новокубанском и Каневском районах, - сообщили в ГИБДД края.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мужчина с 7-летним сыном решили переехать горную реку вброд, но застряли. Они смогли взобраться на крышу УАЗа и так дожидаться помощи.

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