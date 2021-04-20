Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 апреля выросло на 99

Заболевших на Кубани за сутки каждый день становится меньше

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 20 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 99 человека, накануне был зафиксирован 101 новый случай. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Тихорецкий район и Анапа, здесь выявили 28, 15 и восемь человек. В Сочи и Выселковском районе коронавирус выявили у шести человек, в Геленджике и Крыловском районе – у пяти, в Новороссийске и Белоглинском районе – у трех.

- В Горячем Ключе, Кореновском, Туапсинском, Белореченском, Динском, Кавказском и Отрадненском районах выявлено по два человека попали в госпитали. Единичные случаи зафиксированы в Армавире, Красноармейском, Лабинском, Темрюкском, Щербиновском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что за сутки COVID-19 забелели пять детей. 68 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО. Сейчас в стационарах проходит лечение 1318 человек с COVID-19, на дому – 1530.