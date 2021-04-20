Парад Кубанского казачьего войска пройдет в Краснодаре 24 апреля

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре 24 апреля пройдет парад Кубанского казачьего войска. Таким образом в регионе отметят 30-ю годовщину реабилитации казачества. Парад организуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

– В этом году нам все же удастся провести традиционный парад Кубанского казачьего войска, но в усеченном составе из-за эпидобстановки, без прохождения по улице Красной. Парад имеет большое значение как символ единства и силы нашего казачества, преемственности поколений. Кубанское казачье войско – самое многочисленное в стране, - сказал глава края Вениамин Кондратьев.

Также он отметил, что казаки региона несут госслужбу, занимаются сельским хозяйством и вносят большой вклад в патриотическое воспитание школьников.

Праздничное шествие начнется в 12:00. В нем примут участие более 55 тысяч казаков. Закон «О реабилитации репрессированных народов» подписали 26 апреля 1991 года.