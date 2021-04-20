В прошлом году в регионе была сильная засуха, однако в 2021-м весна оказалась непривычно сырой

Фото: Павел КЛОКОВ

Аграрии рассказали, как залповые ливни на Кубани повлияли на первый урожай. Сильные дожди, которые идут уже вторую неделю в Краснодарском крае, как оказалось, не отразились на планах сельхозпроизводителей.

- Продолжительные дожди не оказали негативного влияния на сельхозкультуры в Краснодарском крае, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий. - Темпы посевной кампании, закладки садов и виноградников, конечно, снижены, но по возможности, когда погода позволяет аграрии продолжают все работы.

На сегодняшний день, по словам Евгения Крицкого, уже заложено около 450 гектаров молодых садов, посеяно более 300 тысяч гектаров яровых сельхозкультур. Речь идет о пшенице и ячмене, овсе, многолетних травах, зерновом горохе и сахарной свекле.

- Учитывая длительную засуху прошлого сельхозсезона, будущему урожаю ягодных и плодовых культур нынешние осадки вреда не нанесут, - добавляет Евгений Крицкий.

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