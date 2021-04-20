Трое школьников госпитализированы после обрушения потолка в Армавире

Школьники получили ушибы

Утром в школе № 2 города Армавира во время занятий на школьников с потолка упала штукатурка. Площадь обрушения составила около 10 квадратных метров. Есть пострадавшие.

- После обрушения потолка в Армавире госпитализированы трое школьников. Они находятся под наблюдением медиков. Их здоровью ничего не угрожает, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Школа продолжает работать в штатном режиме. Другие ученики переведены в свободный кабинет. В настоящее время в учебном заведении проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.